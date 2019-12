Legalizacja marihuany. Za jest nie tylko Lewica, ale i Konfederacja

Na razie zespół szykuje się do podjęcia decyzji, czy składać projekt ustawy depenalizujący marihuanę (czyli nie trafi się za jej posiadanie i używanie do więzienia), czy całkowicie legalizujący - informuje TVP Info.

Za legalizacją nie tylko marihuany, ale wszelkich używek jest Dobromir Sośnierz. - Każdy powinien móc kupić leki bez recepty, a jeśli ma na to ochotę, na własny rachunek zażywać takie substancje, jakie on sam uzna za stosowne i ponosić tego pełną odpowiedzialność - powiedział dziennikarzowi telewizji poseł.

I dodał, że ma na myśli wszelkie substancje. Co ciekawe, on sam nie pije, nie pali i nie zażywa żadnych substancji odurzających. Zaznacza jednak, że uważa, iż każdy ma prawo do kierowania swoim życiem w taki sposób, w jaki chce.