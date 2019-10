Medyczna marihuana. Przez brak decyzji urzędników może zabraknąć specyfiku

I choć handel odbywa się w pełni legalnie i pod kontrolą państwa, to "Dziennik Gazeta Prawna" alarmuje, że wkrótce specyfiku może zabraknąć. Kanadyjska spółka Spectrum Cannabis, która na razie pozostaje jedynym dostawcą medycznej marihuany do aptek, niemal od miesiąca czeka na decyzję głównego inspektoratu farmaceutycznego na wydanie decyzji o wprowadzeniu do obrotu kolejnej transzy suszu.