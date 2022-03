Zła wiadomość dla gospodarki. "Nie będzie odbicia inwestycyjnego"

Mateusz Ratajczak, Wirtualna Polska: Inflacja w Polsce w lutym 8,5 proc. Czy to jest jakikolwiek powód do zadowolenia?

No dobrze, ale już nawet dwie tarcze inflacyjne działają. Co więcej?

Jeżeli są zredukowane poziomy podatków, to rozwiązaniem, które np. wprowadziły Węgry, są regulacje cen niektórych produktów, np. paliw. To jest powód, dla którego na Węgrzech skończyło się paliwo, bo po uregulowaniu cen sąsiedzi tankowali na węgierskich stacjach. Ceny były znacznie poniżej rynkowych

To, co w Polsce można ewentualnie wprowadzić, to jakieś bony i świadczenia dla osób o najniższych dochodach. Podobne, jak w przypadku osób, które otrzymały dodatkowe świadczenie z tytułu podwyżek cen energii.

Widziałem tę dyskusję między ekonomistami, debata co roku odżywa dzięki jednemu z dzienników, wydaje mi się, że zawsze warto dyskutować na ten temat. Trzeba jednak pamiętać, że euro to nie jest broń nuklearna. Euro nie sprawi, że Rosja nie najedzie Polski, od tego jest członkostwo naszego kraju w NATO.

A jak w ogóle to co dzieje się za naszą wschodnią granicą wpływa na polską gospodarkę? Polskie firmy działały przecież na tych rynkach.

Tym, co działa korzystnie i na co zwraca uwagę część analityków, jest kwestia związana ze zwiększoną konsumpcją publiczną. Bo jeżeli mamy przyjeżdżających uchodźców ze wschodu, to nawet jeżeli w większości wyjeżdżają one do krajów Europy Zachodniej, to i tak będą częściowo konsumować produkty i usługi na terenie naszego kraju.