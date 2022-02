Rząd kazał im chwalić się obniżkami cen. Sprzedawcy mają odpowiedź

xyz 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Cóż za tendencyjny artykuł,ale czego spodziewać się po tym portalu. -podatek bankowy-większość mówi,że banki są "złodziejskie",ale jak mają oddać część zysków to już są "cacy" -podatek dla dużych sieci,które niewiele oddają ze swoich zysków to też źle-oczywiście najlepiej rozliczać się na Kajmanach -opłaty emisyjne,przejściowe,mocowe-bo wcześniej ich nie było-za darmo dawali-chwała PO -akcyza na używki-to chyba z korzyścią dla zdrowia -podatek PIT-chyba podatki płaci się w większości państw -podatek od cukru,foliówek i małpek to chyba też korzystne dla zdrowia i środowiska -na podatkach firmowych i spółkowych się nie znam,ale widocznie też dochodziło tam do nadużyć skoro są zmiany -opłata RTV,ha ha ha a ile osób to płaci -składka na NFZ to chyba dobrze,może coś się zmieni na lepsze. To chyba tyle w temacie Pana Marka Tatała. A jeżeli mogę jeszcze coś dodać to Pan Mundry twierdzi,że prawie wszystko zdrożało,jakoś robię zakupy i malutkie ale obniżki są,prosiłabym nie wprowadzać innych w błąd....ale czego tu się spodziewać....