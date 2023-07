Złe wieści dla kierowców. Ceny paliw na wakacje pójdą w górę

Nawiązał w ten sposób do promocji wprowadzonych przez największe koncerny paliwowe działające na polskim rynku. Promocje na paliwo wdrożyły m.in. Orlen, BP, Shell, Circle K, MOL, AMIC, Moya .

Ceny paliw w Polsce stosunkowo niskie

Porównał też średnie ceny paliwa w Unii Europejskiej , gdzie za Pb95 płaci się ok. 7,22 zł/l (1,62 euro), a diesla – 6,75 zł/l (1,52 euro). Z jego analizy wynika, że najniższe ceny Pb95 i diesla są obecnie w Bułgarii i wynoszą odpowiednio 5,77 zł/l i 5,54 zł/l. Z kolei najwięcej za benzynę płaci się w Holandii (średnio blisko 8,80 zł/l), a za diesla – w Szwecji (średnio 8,43 zł/l).

Przewiduje też, że w drugiej połowie lipca średnia cena benzyny Pb95 w Polsce może wzrosnąć do 6,55-6,59 zł/l, a średnia krajowa cena oleju napędowego – do 6,34-6,39 zł/l. Jak wytłumaczył, będzie to efekt "wyższych hurtowych cen paliw w następstwie wzrostu cen ropy naftowej i produktów gotowych na europejskim rynku ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia)".