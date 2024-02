Zmiana na podium największych gospodarek świata. Japonia musi ustąpić miejsca

Japonia potencjalnie straciła tytuł trzeciej największej gospodarki świata. Najnowsze dane zaprezentowane przez rząd potwierdzają, że produkt krajowy brutto (PKB) skurczył się w IV kwartale (październik-grudzień) 2023 roku o 0,4 proc. rok do roku. I o -0,1 proc. kwartał do kwartału. W poprzednim kwartale (lipiec-wrzesień), spadek (po rewizji) wyniósł -3,3 proc. (rok do roku). W porównaniu z drugim kwartałem spadek wyniósł 0,8 proc.