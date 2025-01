To kolejna zmiana w spółce w ostatnim czasie. 21 stycznia były prezes PZU Andrzej Klesyk, zgłoszony przez akcjonariusza - OFE Nationale-Nederlanden - został wybrany do rady nadzorczej spółki.

Były prezes wrócił do PZU, ale w innej roli

Klesyk był prezesem PZU w latach 2007-2015 i odszedł po przejęciu władzy przez PiS. W czasie jego prezesury, w 2009 r. rozwiązany został konflikt Ministerstwa Skarbu Państwa z Eureko ws. prywatyzacji PZU, dzięki której Skarb Państwa uniknął zagrożenia płacenia miliardowego odszkodowania, a PZU miało otwartą drogę do oferty publicznej. W maju 2010 r. akcje PZU zadebiutowały na warszawskiej giełdzie.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU - spółka giełdowa. W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie SA, Link4 TU SA, TUW PZUW, Alior Bank SA, Bank Pekao SA. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.