Zmiana w Polsacie. Stery przejął syn Zygmunta Solorza-Żaka

Piotr Żak przejął obowiązki prezesa Telewizji Polsat. To młodszy syn Zygmunta Solorza-Żaka, założyciela Grupy Polsat Plus i przewodniczącego rady nadzorczej Telewizji Polsat. Stanisław Janowski, dotychczasowy szef nadawcy, przejdzie do nadzoru Polsatu i Polsat Media.