Zmiany w prawie. Młodociani pracownicy zarobią więcej

Pracownicy sektora publicznego (choć nie tylko) muszą pamiętać, że od 1 stycznia 2020 r. dodatek stażowy będzie wyłączony z minimalnego wynagrodzenia za pracę - informuje PAP.

- W dotychczasowej formie taki dodatek często nie spełniał swojej roli, a pracownik z kilkunastoletnim stażem dostawał niższą stawkę wynagrodzenia zasadniczego niż np. zaczynający pracę absolwent lub osoba z niewielkim doświadczeniem, ponieważ do minimalnej pensji wliczał mu się dodatek za wysługę lat – tak zmianę uzasadnia minister Bożena Borys-Szopa.

Uczniowie zawodówek zarobią więcej

Już 1 września wzrosły wynagrodzenia dla młodocianych pracowników (między 15. a 18. rokiem życia) odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu.

Podwyżka ta wynosić będzie 1 punkt procentowy. Wynagrodzenie wyniesie nie mniej niż 5 proc. w pierwszym roku nauki, nie mniej niż 6 proc. w drugim i nie mniej niż 7 proc. w trzecim roku nauki. Przykładowo dla drugiego kwartału w pierwszym roku nauki oznacza to wzrost z 198,04 zł do 247,55 zł, w drugim – z 247,55 zł do 297,06 zł, a w trzecim – wzrost z 297,06 zł do 346,56 zł.

Pracodawca będzie mógł ubiegać się o refundację kosztów tej podwyżki z Funduszu Pracy.

Zmiany w temacie dyskryminacji i równego traktowania

Kolejne zmiany, dotyczące mobbingu i dyskryminacji, wejdą w życie 7 września. Wprowadzony zostanie m.in. otwarty katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację – w efekcie każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację. Dodatkowo także pracownik, który doznał mobbingu, ale nie rozwiązał umowy o pracę, będzie mógł dochodzić od pracodawcy odszkodowania (w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę).

Wydanie świadectwa pracy

Pracodawcy nie będzie mógł już zwlekać z wydaniem świadectwa pracy, bo będzie się to wiązało z grzywną od 1 tys. do nawet 30 tys. zł (obecnie taka grozi za niewydanie świadectwa pracy). Wydłużone zostaną natomiast terminy związane z prostowaniem świadectwa pracy na wniosek pracownika – z 7 do 14 dni.

Kiedy wydać duplikat świadectwa pracy?

Do Kodeksu pracy wprowadzone zostaną także nowe przepisy dotyczące sytuacji, w których pracodawca nie wyda pracownikowi świadectwa pracy. Pracownik będzie miał prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.

