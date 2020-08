Zmiany w ruchu drogowym. Kierowca nie będzie musiał mieć przy sobie prawa jazdy

Posłowie pochylili się nad poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z sugestią sejmowej komisji - przyjęli pięć z nich, a jedną odrzucili. Przyjęte poprawki miały w większości charakter legislacyjny oraz doprecyzowujący. Natomiast odrzucili - głosami przede wszystkim rządzącej większości - przepis, który gwarantował powiatom zwrot środków utraconych z powodu wejścia w życie noweli.

Najważniejsza kwestia dotyczy możliwości rejestracji przez internet dla sprzedawców nowych aut. Ponadto kierujący autami, którzy mają polskie prawo jazdy, nie będą musieli wozić go ze sobą. Dane będą do sprawdzania w centralnej ewidencji kierowców. Obecnie za brak prawa jazdy przy kontroli drogówka może ukarać kierowcę mandatem w wysokości 50 złotych.

Wdrożenie nowych przepisów ma kosztować budżet państwa 500 tys. złotych w przyszłym roku. Natomiast Fundusz - Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców ok. 17,22 mln złotych w ciągu trzech lat - czytamy w ocenie skutków regulacji.

Nowela tym samym trafi teraz do prezydenta Andrzeja Dudy, który będzie mieć 21 dni na decyzję co do jej przyszłości.