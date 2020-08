Wyższe pensje parlamentarzystów. Posłowie zagłosowali za ustawą

A zatem ustawa podnosząca wynagrodzenia trafi teraz do Senatu. Podwyżki dotyczą: parlamentarzystów, ministrów, premiera, prezydenta, wojewodów i marszałków województwa. Po raz pierwszy pensja ma też przysługiwać pierwszej damie.

Ekonomiści, z którymi rozmawiał money.pl , przekonują, że podwyżki w czasie, kiedy kraj wchodzi w fazę recesji koronawirusowym i nie ma pewności jutra, to poważny błąd.

- To nie jest najlepszy czas na podwyżki dla posłów - przyznaje ekonomista Paweł Majtkowski. - To wyrównanie obniżki, która nastąpiła w poprzednich latach, ale powiększone dwa razy. W sumie o 40 proc. w stosunku do obecnych pensji wzrośnie wynagrodzenie parlamentarzysty - dodaje.