Zarobki posłów. Mimo podwyżki i tak będą wśród najbiedniejszych w Europie

Jeśli chodzi o inne kraje z naszego regionu, to tamtejsi parlamentarzyści zarabiają lepiej niż polscy. Na Węgrzech jest to równowartość 14 tys. zł, a w Czechach - niemal 16 tys. zł.

Największe kontrowersje budzą jednak wynagrodzenia polityków we Włoszech - te są uznawane za najwyższe w Europie. Nawet szeregowy poseł może tam zarobić 16 tys. euro, a to ok. 70 tys. zł. Wielu posłów zarabia zresztą jeszcze więcej dzięki dodatkom, nawet ok. 18 tys. euro. Tymczasem średnie wynagrodzenie brutto w tym kraju to około 2,4 tys. euro.