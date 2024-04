Zmiany w rządzie. Pewniak jest jeden. Największą zagadką następca Budki

W artykule przypomniano, że rekonstrukcję rządu wymusza start do europarlamentu czterech ministrów : spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, aktywów państwowych Borysa Budki, kultury Bartłomieja Sienkiewicza oraz rozwoju i technologii Krzysztofa Hetmana z PSL, trzej pozostali to przedstawiciele PO.

Kto do rządu?

"Nazwisko Siemoniaka na fotelu ministra spraw wewnętrznych potwierdza "DGP" kilkoro członków rządu. "Za rządów pierwszej Platformy w latach 2007–2011 był on wiceszefem MSWiA. Teraz miałby łączyć swoje obecne stanowisko koordynatora z funkcją szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji " – czytamy w artykule.

Wśród posłów KO można też jednak usłyszeć, że wybór Kowala do resortu kultury byłby nieco "egzotyczny". "MKiDN byłaby dla niego nagrodą pocieszenia, bo na MSZ nie ma szans. Dlatego o wiele lepszy byłby Wyrobiec. To pragmatyk, który w przeciwieństwie do Kowala nie musiałby uczyć się ministerstwa" – tłumaczy rozmówca "DGP".