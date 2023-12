Zmiany w sklepach. Lokalne produkty z polską flagą. Jest projekt

Analiza Helmu... 15 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

Brawo Tak jak na wiatrakach powinna być niemiecka flaga bo rudy to robi na rozkaz Berlina. Ma uratować siemensa który produkuje wiatraki... kosztem Polaków Brawo Tak jak na wiatrakach powinna być niemiecka flaga bo rudy to robi na rozkaz Berlina. Ma uratować siemensa który produkuje wiatraki... kosztem Polaków Brawo Tak jak na wiatrakach powinna być niemiecka flaga bo rudy to robi na rozkaz Berlina. Ma uratować siemensa który produkuje wiatraki... kosztem Polaków Brawo Tak jak na wiatrakach powinna być niemiecka flaga bo rudy to robi na rozkaz Berlina. Ma uratować siemensa który produkuje wiatraki... kosztem Polaków Brawo Tak jak na wiatrakach powinna być niemiecka flaga bo rudy to robi na rozkaz Berlina. Ma uratować siemensa który produkuje wiatraki... kosztem Polaków Brawo Tak jak na wiatrakach powinna być niemiecka flaga bo rudy to robi na rozkaz Berlina. Ma uratować siemensa który produkuje wiatraki... kosztem Polaków Brawo Tak jak na wiatrakach powinna być niemiecka flaga bo rudy to robi na rozkaz Berlina. Ma uratować siemensa który produkuje wiatraki... kosztem Polaków Brawo Tak jak na wiatrakach powinna być niemiecka flaga bo rudy to robi na rozkaz Berlina. Ma uratować siemensa który produkuje wiatraki... kosztem Polaków Brawo Tak jak na wiatrakach powinna być niemiecka flaga bo rudy to robi na rozkaz Berlina. Ma uratować siemensa który produkuje wiatraki... kosztem Polaków Brawo Tak jak na wiatrakach powinna być niemiecka flaga bo rudy to robi na rozkaz Berlina. Ma uratować siemensa który produkuje wiatraki... kosztem Polaków Brawo Tak jak na wiatrakach powinna być niemiecka flaga bo rudy to robi na rozkaz Berlina. Ma uratować siemensa który produkuje wiatraki... kosztem Polaków Brawo Tak jak na wiatrakach powinna być niemiecka flaga bo rudy to robi na rozkaz Berlina. Ma uratować siemensa który produkuje wiatraki... kosztem Polaków Brawo Tak jak na wiatrakach powinna być niemiecka flaga bo rudy to robi na rozkaz Berlina. Ma uratować siemensa który produkuje wiatraki... kosztem Polaków Brawo Tak jak na wiatrakach powinna być niemiecka flaga bo rudy to robi na rozkaz Berlina. Ma uratować siemensa który produkuje wiatraki... kosztem Polaków Brawo Tak jak na wiatrakach powinna być niemiecka flaga bo rudy to robi na rozkaz Berlina. Ma uratować siemensa który produkuje wiatraki... kosztem Polaków