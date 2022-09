Zmiany w sprzedaży węgla. Kopalnia wydłuża godziny otwarcia, by dłużej handlować

- Od dziś sprzedaż węgla w sortymencie Orzech odbywa się nie - jak wcześniej - na jednej, ale na dwóch zmianach, od godz. 6.30 do 21.30 . Zmiana służy usprawnieniu procesu sprzedaży - przekazał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik JSW Tomasz Siemieniec.

Do tej pory JSW sprzedała prawie 1,9 tys. ton węgla typu Orzech i obsłużyła ponad 630 klientów.

Wyjątkowa sytuacja wymusiła uruchomienie sprzedaży

Do zakładu chętny musi przyjechać własnym transportem i ustawić się w kolejce przed bramą wjazdową. Pracownik ochrony, po rejestracji potencjalnego nabywcy, wyda numer uprawniający do wjazdu na teren zakładu. Trzeba jednak podać tonaż, numer rejestracyjny pojazdu oraz dane kierowcy. Zainteresowani z nieaktualnymi numerami lub bez nadanych numerów nie będą obsługiwani. Później trzeba przedstawić dokument potwierdzający źródło spalania na węgiel .

Nie wszystkie rodzaje opałów w kopalni

JSW przypomina, że nie produkuje i nie prowadzi sprzedaży tzw. ekogroszku, a jedynie węgiel w sortymencie Orzech, o parametrach opisanych na stronie internetowej firmy. - Jest to węgiel o niskiej zawartości popiołu i siarki, lecz o dużej spiekalności, co wyklucza jego zastosowanie jako paliwa zamiennego w stosunku do ekogroszków - zaznaczył rzecznik spółki.