Zmiany w świadczeniach rodzinnych. We wtorek zajmie się nimi rząd

Co się zmieni? Na początek - zmieni się limit dochodów na członka rodziny, poniżej którego rodzina może ubiegać się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Co więcej, rząd chce stworzyć ścieżkę waloryzacji takiego progu dochodowego. Czyli już dziś ustalić, ile wyniesie próg w tym, kolejnym i jeszcze następnym roku.

Zmieni się również katalog dochodów, branych pod uwagę przy ubieganiu się o wsparcie od państwa. Do tej pory nie było brane pod uwagę stypendium dla bezrobotnych z Funduszu Pracy. A to faworyzowało rodziny, które co prawda pieniądze dostawały, ale do dochodu go nie wliczały.