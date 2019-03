gospodarka oprac. Witold Ziomek 38 minut temu

ZNP odpowiada na słowa o "karierowiczu Broniarzu". "Jest to protest środowiska oświaty"

- Wszyscy wiemy, że jest mu to potrzebne do jego osobistej kariery - powiedziała o przewodniczącym ZNP Beata Kempa. - Jest to protest środowiska oświaty - odpowiada ZNP i przypomina, że do strajku przyłączyło się liceum wiceministra MEN.

Podziel się Dodaj komentarz