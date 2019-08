ZUS do zmiany. Na zniesieniu limitów ucierpi wizerunek Polski

Chodzi tu przede wszystkim o zniesienie limitu 30-krotności podstawy wymiaru składek ZUS. Dziś działa to w ten sposób, że powyżej kwoty 142 950 zł przedsiębiorca nie musi opłacać składek na ubezpieczenia społeczne.

Jednak - jak zwraca uwagę KPMG - w założeniach do ustawy budżetowej na przyszły rok rząd chce znowu rozprawić się z limitem. A to na pewno nie spodoba się inwestorom.

Aż 37 proc. firm zwróciło uwage, że to wpłynie na osłabienie wizerunku Polski zagranicą oraz spowoduje odpływ specjalistów z naszego kraju.

- Zniesienie limitu podstawy składek ZUS, to w pewnym sensie kolejny, uwzględniając 4% daninę solidarnościową „parapodatek” nakładany na najlepiej zarabiających podatników - mówi Andrzej Marczak, doradca podatkowy, partner i szef zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce.

- Obecne już na polskim rynku firmy skłoni niewątpliwie do zrewidowania swojej dotychczasowej polityki w zakresie inwestycji i zatrudnienia, co jednocześnie może doprowadzić do odpływu kapitału oraz technologii, a także wysokokwalifikowanego personelu - dodał.