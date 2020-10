ZUS kontra lokata: jak zaplanować oszczędności na lata?

Ostatnia obniżka stóp procentowych, dokonana przez Radę Polityki Pieniężnej pod koniec maja 2020 r., sprowadza je do historycznie najniższego poziomu 0,1 proc. Decyzja RPP została podyktowana chęcią ochrony gospodarki przed skutkami finansowego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Taka decyzja sprzyja kredytobiorcom, którzy wyraźnie odczuli ulgę w swych portfelach dzięki obniżonym ratom. Zdecydowanie mniej powodów do zadowolenia mają jednak właściciele depozytów, ze szczególnym uwzględnieniem rachunków oszczędnościowych, których posiadanie w obecnej sytuacji jest zazwyczaj nieopłacalne.

Z drugiej strony, mimo pogarszających się warunków, oszczędzamy coraz więcej i chętniej. Z danych CBOS opublikowanych w komunikacie „Oszczędności Polaków w pierwszej połowie marca”, odnoszących się do stanu z roku 2020, odsetek gospodarstw domowych posiadających oszczędności wyniósł 61 proc. Zaledwie dekadę wcześniej oszczędności w formie gotówki posiadało jedynie 37 proc. polskich gospodarstw domowych. Mowa jednak o stosunkowo niewielkich kwotach – niemal 80 proc. osób posiadających oszczędności deklaruje, że zgromadzone przez nie środki wystarczyłyby na przetrwanie około 2 miesięcy bez obniżania obecnego poziomu życia. Jak w takim razie pogodzić chęć oszczędzania z rzeczywistością finansową, która mu nie sprzyja?

Lokata się opłaca – nawet przy niskich stopach

Lokaty pozwalają nie tylko przechowywać środki finansowe, ale też na nich zarobić, nawet w obliczu rekordowo niskich stóp procentowych. Zysk z lokaty jest gwarantowany, ale pewni jego wysokości mogą być wyłącznie posiadacze depozytów ze stałym oprocentowaniem w skali roku. Kolejnym sposobem na zapewnienie swoim środkom spokojnego wzrostu jest krótki termin deponowania pieniędzy, co najwyżej 12 miesięcy. Dzięki temu są one mniej narażone na wahania stóp procentowych, co chroni je przed stratami. Stosunkowo niedługi okres trwania lokaty to również dobry sposób na mądre zarządzanie zgromadzonymi oszczędnościami, zwłaszcza gdy mowa o niedużych kwotach.

Lokata na krótki termin, ale przy długofalowym zysku

Nie tylko lokaty długoterminowe mogą być traktowane jako narzędzie pozwalające na pomnażanie kapitału. Coraz częściej najefektywniejszym rozwiązaniem są depozyty na okres 9 lub 12 miesięcy, wyróżniające się atrakcyjnym oprocentowanie. Wystarczy wówczas, by taką lokatę systematycznie odnawiać, a z powodzeniem zastąpi ona inne rozwiązania inwestycyjne z horyzontem 3 czy 5 lat.

Obecnie w czołówce depozytów do 12 miesięcy znajduje się Lokata Facto oferowana przez BFF Banking Group , czyli międzynarodową instytucję finansową z ponad 35-letnim doświadczeniem, która funkcjonuje w 12 europejskich krajach. BFF Banking Group w Polsce obecne jest już od kilku lat, zaś ofertę Lokaty Facto , czyli terminowych depozytów, stworzyło z myślą o kliencie indywidualnym, proponując mu warunki konkurencyjne wobec tego, co dostępne jest na rynku.

Lokaty Factosą z zasady objęte oprocentowaniem konkurencyjnym w stosunku do innych banków. W kategorii lokat zakładanych na okres 9 i 12 miesięcy jest to obecnie jedna z najlepszych ofert na rynku, z oprocentowaniem wynoszącym nawet 1,6% w skali roku. Kolejną zaletą Lokat Facto jest dowolność w liczbie zakładanych lokat, gdzie minimalna kwota, jaką można zdeponować na pojedynczej lokacie, wynosi 5 tysięcy złotych. Klienci chcący umieścić swoje środki na lokacie mogą to zrobić przez Internet, bez opłat. Choć depozyty na 9 i 12 miesięcy są najkorzystniejsze z punktu widzenia oszczędzania w dłuższej perspektywie czasowej ze względu na najkorzystniejsze oprocentowanie, BFF Banking Group ma w ofercie również lokaty na krótszy i znacznie dłuższy czas, w przedziale od 3 do 60 miesięcy. Wypłata kapitału i odsetek następuje po zakończeniu okresu lokaty, a pieniądze zostają zaksięgowane na powiązanym rachunku depozytowym.

Co równie ważne, Lokata Facto na tych warunkach jest dostępna nie tylko dla nowych, ale też obecnych klientów, co daje możliwość założenia kilku depozytów w różnych odstępach czasu. Warto także pamiętać, że Lokaty Facto czy też inne oferowane przez banki działające na podstawie polskiego i unijnego prawa, są objęte systemem gwarancji depozytów. Dzięki temu każdy bankowy depozyt jest zabezpieczony do kwoty 100 tys. euro.

Długofalowe oszczędzanie

Inwestycje na jesień życia, ale też bieżące oszczędzanie, które docelowo ma nam pozwolić pomnożyć posiadany kapitał, często kojarzą się z dużymi inwestycjami, najchętniej w rożnego rodzaju nieruchomości, na których można zarabiać dwojako – poprzez wynajem i sprzedaż, które zazwyczaj łączą się ze sobą. Bezpieczeństwo takiej inwestycji jest stosunkowo wysokie, ale warunki wejścia rygorystyczne, biorąc pod uwagę coraz większe restrykcje w udzielaniu kredytów. Warto mieć zatem na uwadze, że lokaty również są bezpieczne, a przy tym znacznie bardziej dostępne. Biorąc pod uwagę niski próg wpłat, zaczynających się od kilku tysięcy złotych, stać na nie niemal każdego.

Oszczędzanie w dłuższej perspektywie nie musi oznaczać zamrażania środków na lokacie na wiele lat. Obecnie produkty tego typu, nazywane lokatami rentierskimi, są oferowane przede wszystkim inwestującym bardzo duże kwoty, rzędu co najmniej kilkuset tysięcy złotych. Takie rozwiązanie ma sens, jeśli dysponujesz pokaźnymi oszczędnościami, bo lokowanie wszystkich pieniędzy w jednym miejscu na kilka lat ma oczywiste minusy, a podstawowym jest brak swobodnego dostępu do gotówki. By podjąć ją z lokaty, trzeba ją zerwać, co wiąże się z utratą odsetek i podważa sens oszczędzania. Wypadków losowych nie sposób jednak przewidzieć, więc alternatywą jest sugerowany wcześniej podział środków na kilka lokat lub wybór tych o krótszym okresie trwania z możliwością przedłużenia. Taka strategia daje większą swobodę w dostępie do środków, zapewniając jednocześnie możliwość zmiany samej lokaty lub wysokości wpłaty, przez co skorzystanie z powiększonej kwoty bez konsekwencji jest łatwiejsze.

Właścicielem wspomnianych w artykule marek, tj. Lokata Facto oraz BFF Banking Group , jest Banca Farmafactoring S.p.A.

Tagi: lokaty , zus, oszczędności

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące