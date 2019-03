gospodarka Redakcja 4 godziny temu

ZUS oddaje nadpłacone składki. Tłumaczymy jak odzyskać pieniądze

111 mln złotych - tyle Zakład Ubezpieczeń Społecznych odda byłym przedsiębiorcom. Na pieniądze mogą liczyć ci, którzy zawiesili lub zakończyli działalność, albo przelali do ZUS za dużo. Tłumaczymy co zrobić, by odzyskać pieniądze.

