ZUS przypomina o ważnym terminie. Przegapisz? Stracisz 300 zł na dziecko

- Zostało niewiele czasu na złożenie wniosku o wyprawkę szkolną . Ostateczny dzień złożenia wniosku to 30 listopada. Można to zrobić nawet po godzinach pracy, wieczorem, bo wnioski są składane elektronicznie - przekazała prof. Uścińska.

Jak dodała szefowa ZUS , rodzice mogą go przesłać za pomocą aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych, bankowości elektronicznej czy portalu Empatia.

Wyprawka szkolna. Najważniejsze zasady

Świadczenie 300 plus przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością – do 24 lat.