ZUS ściąga długi ZM Henryk Kania. Zajął wierzytelności wobec Auchan

Zakłady Mięsne Henryk Kania otrzymały już tytuły wykonawcze z klauzulą egzekucyjną. Jak informuje serwis "Wiadomości Handlowe", chodzi tu o 11 należności w kwotach od 90,40 zł do 784 834,60 zł wraz z odsetkami.

Łączna wysokość zobowiązań to ponad 3,6 mln zł. Auchan Polska ma przekazywać do ZUS wszelkie należności wobec ZM Henryk Kania z tytułu "faktur i innych wierzytelności" na pokrycie powyższych należności wobec ZUS. Jednocześnie ZUS skierował do Auchan Polska zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnych.