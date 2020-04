tarczaantykryzysowa Łukasz Witczyk 1 godzinę temu

Zwolnienie ze składek ZUS. Jak złożyć wniosek i do kiedy?

Tarcza antykryzysowa zezwala na zwolnienie ze składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Niezbędne jest złożenie wniosku. Czas na to przedsiębiorcy mają do 30 czerwca 2020 roku.

