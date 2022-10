"Zwrot o 180 stopni". Europa kieruje się do Afryki w poszukiwaniu gazu

Europejscy politycy poszukują pilnie alternatywy dla gazu ziemnego z Rosji. We wrześniu w Senegalu był prezydent Polski Andrzej Duda w poszukiwaniu kontraktów. Wcześniej w maju w tym samym celu był tam kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Afrykańscy przywódcy zauważają, że w podejściu Europy do ich państw nastąpił "zwrot o 180 stopni" - napisał dziennik "New York Times".