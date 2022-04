Zwrot w sprawie bankructwa Rosji. Moskwa jednak zapłaciła w dolarach

Nie jest jeszcze pewne, czy te płatności trafią do Stanów Zjednoczonych i innych krajów zachodnich, które nałożyły na Rosję sankcje – informuje Reuters. Jednak jak widać, Rosja chce mimo wszystko uniknąć bycia "technicznym bankrutem" .

Rosja wpłaciła należności w dolarach

Ministerstwo Finansów poinformowało, że przekazało wymagane środki do londyńskiego oddziału Citibanku, jednego z tzw. agentów rozliczeniowych obligacji , których zadaniem jest wypłacanie ich inwestorom, którzy pierwotnie pożyczyli pieniądze Moskwie.

W marcu Agencja Fitch wskazała, że przypadku, gdyby płatność nastąpiła w rublach, to rating obligacji zostałby obniżony do poziomu "D" po wygaśnięciu karencji, a długoterminowy rating Rosji w walucie obcej zostałby ustalony na poziomie "ograniczonej niewypłacalności". Oznaczałoby to, że Rosja uznana zostanie za bardzo ryzykownego emitenta, a jej wiarygodność spadnie.