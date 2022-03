Sądny dzień dla gospodarki Rosji. Musi odkryć karty przed całym światem

Przypominano, że inwazja Rosji na Ukrainę pod koniec ubiegłego miesiąca uruchomiła sankcje z całego świata, które ograniczyły dostęp Moskwy do gotówki.

Agencja Fitch wskazała, że w przypadku gdyby płatność nastąpiła w rublach, to rating obligacji zostałby obniżony do poziomu "D" po wygaśnięciu karencji, a długoterminowy rating Rosji w walucie obcej zostałby ustalony na poziomie "ograniczonej niewypłacalności". Oznaczałoby to, że Rosja uznana zostanie za bardzo ryzykownego emitenta, a jej wiarygodność spadnie.