Zwrot w strategii PGE. "Dobrze, że koryguje założenia niezgodne z polityką rządu"

W poniedziałek PGE Polska Grupa Energetyczna przekazała, że zarząd spółki przyjął uchwałę uchylającą aktualizację strategii Grupy. Zakładała ona m.in. odejście od węgla do 2030 r.

Koncern tłumaczył tę decyzję koniecznością zakończenia procesu powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Jednak, jak ustalili dziennikarze money.pl, projekt powstania NABE wisi na włosku. Nasi rozmówcy z kręgów zbliżonych do rządu uważają, że jeśli projekt o powstaniu Agencji nie przejdzie przez Sejm w ciągu najbliższych tygodni, to podmiot ten nie zostanie powołany do życia.