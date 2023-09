PGE zmienia zdanie ws. węgla. Strategia uchylona

PGE później odejdzie od węgla

Zaledwie przed kilkoma dniami PGE ogłosiło odejście od węgla w ciągu siedmiu najbliższych lat oraz osiągnięcie zero emisyjności do 2040 r. Zakładano, że na dekarbonizację przeznaczone zostanie 125 mld zł.

- Wiemy, że on się kończy i jest coraz głębiej, przez co jego pozyskiwanie jest coraz droższe. Z drugiej strony mamy politykę klimatyczną, która sprawia, że produkcja z węgla obarczona jest opłatami za emisję CO2. W 2022 r. sama PGE zapłaciła prawie 20 mld zł za uprawnienia do emisji. Naszym celem jest jak najszybsze odejście od węgla. Stanie się to w ciągu 10-15 lat - mówił przed kilkoma miesiącami.