Zwrot ws. plajty Rosji. Kreml proponuje nowy mechanizm

Amerykański Departament Skarbu nie przedłużył Federacji Rosyjskiej licencji, która umożliwiała jej do tej pory spłatę długu zagranicznego oraz odsetek od tych należności. Licencja wygasła 25 maja. Stany Zjednoczone chcą w ten sposób wymusić na Kremlu ogłoszenie niewypłacalności, gdyż nie będzie on miał jak spłacić swojego zagranicznego zadłużenia.

Moskwa jednak robi dobrą minę do złej gry. Elvira Nabiullina, szefowa rosyjskiego banku centralnego powiedziała w czwartek, że jej kraj ma wystarczająco dużo pieniędzy na obsługę długu publicznego.

Tak Moskwa chce uniknąć przeznaczenia

Brak amerykańskiej licencji to nie jest jedyny problem Kremla. 27 maja Rosja musi wypłacić zobowiązania z tytułu obligacji dolarowych zapadających w 2026 r. oraz w euro zapadających w 2036 r.

Jak informuje "Bloomberg", w przypadku pierwszych papierów dłużnych Rosja ma możliwość spłaty zobowiązań jedynie w dolarach, euro, frankach szwajcarskich lub funtach na rachunki w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej. Jeśli Rosja spłaci obligacje dolarowe w rublach, to agencje ratingowe potraktują to jako niewykonanie zobowiązania z tytułu obligacji rządowych. Będzie to oznaczało techniczną niewypłacalność Rosji.