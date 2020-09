Żywność. Każdego roku w Polsce marnujemy 9 mln ton jedzenia

Co roku w koszach Polaków ląduje nawet 9 mln ton żywności. W przeliczeniu to ok. 250 kg na osobę. Do kosza zatem osoba ta wyrzuca nawet 3 tys. złotych.

Podziel się Dodaj komentarz