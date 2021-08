Żywność marnujemy na potęgę. W polskich śmietnikach co minutę ląduje 6 ton jedzenia

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych co roku na świecie marnuje się 1,3 mld ton żywności nadającej się do spożycia. To 1/3 produkcji żywności na Ziemi. Statystyka budzi tym większe wrażenie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że 868 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu głodu.

Co ciekawe, 60 proc. tej liczby stanowią konsumenci. W polskich domach w każdej sekundzie przez cały rok w koszu ląduje aż 92 kg żywności, co stanowi o odpowiednik 184. bochenków chleba.

Jej zdaniem wystarczy odrobina kreatywności w kuchni, by zapobiec dalszemu wyrzucaniu nadal zjadliwych produktów. Innym rozwiązaniem może być np. metoda FIFO, czyli z angielskiego First In, First Out (pierwsze wchodzi, pierwsze wychodzi).