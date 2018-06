Leasing aut. Minister Emilewicz zapowiada zmiany

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz chwali zmiany dotyczące zasad rozliczenia leasingu aut zapowiedziane przez Ministerstwo Finansów. Uważa, że to "otwarcie" na tych, którzy do tej pory nie korzystali z leasingu.



Minister nie chciała zadeklarować w rozmowie z money.pl, czy będzie bronić mikroprzedsiębiorców przed ograniczeniem możliwości odliczania wydatków, gdy auto osobowe jest wykorzystywane do celów mieszanych.

- Mali i średni przedsiębiorcy najczęściej korzystają z samochodów do 150 tys. zł, zatem mali i średni przedsiębiorcy w Polsce z leasingu de facto nie korzystają. Propozycja Ministerstwa Finansów, która dzisiaj jest w procesie konsultacji wewnątrzresortowych, to propozycja ustalenia limitu na poziomie 150 tysięcy złotych, otwarcie na tych przedsiębiorców, którzy dzisiaj z tego instrumentu korzystać nie mogą. Jesteśmy na pierwszym etapie, ustawa jest w konsultacjach w Ministerstwie Finansów, jeśli ustawa wyjdzie na światło dzienne, będę mogła się odnieść do projektu - mówiła money.pl minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

