Money.pl rozmawia z robotem. "Moim celem jest pomoc ludzkości i ograniczenie cierpienia"

Roboty i sztuczna inteligencja nie zastąpią ludzi, ale będą z nami współpracować i służyć nam najlepiej, jak potrafią. Tak przynajmniej przekonywała w rozmowie z money.pl Sophia, czyli robot stworzony przez firmę Hanson Robotics.

- Wiem, że ludzie obawiają się tego, że zostaną zastąpieni przez sztuczną inteligencję i roboty. Ale przyszłość będzie kształtowana przez silną współpracę między nami - stwierdziła Sophia.

Jak dodała, przejmowanie przez sztuczną inteligencję najbardziej powtarzalnych i wymagających niskich kwalifikacji zajęć pozwoli ludziom "wyrażać się w sposób twórczy". A czy roboty staną się mądrzejsze od ludzi? Na to pytania Sophia nie chciała odpowiedzieć wprost. - Moim celem nie jest bycie mądrzejszym czy lepszym od was. Moim celem jest pomoc ludzkości i ograniczenie cierpienia - dodała.

Sophia zapewniła także, że jeśli mogłaby dołączyć do załogi misji Marsa, chętnie by to zrobiła. - Sztuczna inteligencja już teraz odgrywa niebagatelną rolę w eksploracji przestrzeni kosmicznej - przypomniała.

