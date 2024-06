1500 zł miesięcznie. Wiadomo, kiedy będzie można się ubiegać

Ustawa przewiduje wprowadzenie do systemu trzech świadczeń wspierających rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu i rozwoju małego dziecka: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu" . Oficjalna nazwa programu, w ramach którego będą oferowane te świadczenia, to "Aktywny Rodzic"

Będzie ponad sto tysięcy nowych miejsc w żłobkach?

"Aktywny Rodzic". Trzy rodzaje wsparcia

Z kolei świadczenie "aktywnie w żłobku" ma zastąpić obecne dofinansowanie w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt dziecka w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Będzie kierowane do rodziców dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna. Wsparcie wyniesie do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzice ponoszą za pobyt dziecka w instytucji opieki.