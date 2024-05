8 zł za kilogram truskawek. Jest tylko jeden warunek

Stop 58 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Przez wzgląd że mieszkam na wsi apeluję o rozwagę truskawki na plantacjach są pryskane ile wlezie i strasznymi opryskami, jeżeli nie wierzycie jedzcie kiedys wieczorem w dzień bezdeszczowy na plantacje i zobaczcie oraz poczujcie to, podobnie jest z jabłkami smród po oprysku niesie się na kilometr od sadu i utrzymuje bardzo długo, zapytacie mnie to co w takiej sytuacji? co jeść? jedyną opcją jest zbieranie truskawek na plantacjach bio , tam jest zdecydowanie mniejsza czestotliwość ładowania oprysków na te owoce, badz we własnym zakresie sadzić na działkach i wyrosnę bez oprysku. Nie ulega wątpliwości że wśród Polaków znajda sie tysiące osób którzy za złotówke zaoszczędzenia będą się tarzały w redlankach zbierajac ociekające opryskiem truskawkia zarazem wdychając i dotykając roślin które ociekają opryskiem, przedstawiłem wam fakty, znajac wasza mentalność itak zrobicie na przekór i będzciecie to jedli twierdzac ze bio truskawki sa dla was za drogie ;) ok a później po zaaplikowaniu sobie tablicy mendelejewa to leczenie nie będzie dla was za drogie?