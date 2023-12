800 plus wchodzi w życie. To będzie kosztować miliardy złotych

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego wzrośnie z 500 zł do 800 zł. Rodzice otrzymają wypłaty w tych samych terminach, co dotychczas. Rząd szacuje, że 800 plus trafi do 6,6 mln dzieci. Wydatki budżetu państwa wzrosną o 24 mld zł.