Babcie i dziadkowie mają swoje święto. Niedługo dostaną prezent od rządu

żarty sobie robią dbanie o seniora oky wypadałoby w kosciele tez tak mówią czasami dbajmy o dziadka babcie i co w rzeczywistosci patrzą kiedy odejda w tego świata zamist zapostulowac o godne emerytury po 40 45 latch składek okazac odrobine empati a nie tylko piekne słowa i na tym koniec zero czynów wstyd mi ze nie ma w posce polityków dbającego o normalnosc moralnosc jak to sie dzieje w krajach demokratycznych dotyczy to również buskupów co tylko gadają na pusto nie dając zednego przykładu