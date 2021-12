Rekordowa waloryzacja emerytur w 2022. Jest też zła wiadomość. "Emeryci nie odczują poprawy"

Inflacja w listopadzie osiągnęła poziom 7,7 proc. To oznacza, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur będzie rekordowa. - Z jednej strony emeryci faktycznie mogą się cieszyć, wskaźnik listopadowy to 7,7 proc., zobaczymy jaki będzie na koniec roku, ale podejrzewam, że finalnie waloryzacja emerytur osiągnie poziom ponad 6 proc. Wskaźnik poznamy na przełomie stycznia i lutego - powiedział w "Money. To się liczy" Oskar Sobolewski, ekspert Instytutu Emerytalnego. - To, o czym należy pamiętać, to fakt, że jeśli waloryzacja emerytur będzie na poziomie 6 proc., a inflacja na poziomie 8 proc., co jest możliwe, to tak naprawdę ta waloryzacja emerytur zostanie zjedzona przez inflację, więc emeryci nie odczują poprawy - dodał.