Banki masowo przegrywają w sądach. 97 procent spraw frankowych na korzyść kredytobiorców

Z danych rynkowych zebranych przez Votum Robin Lawyers wynika, że w 2022 roku zapadło 9596 wyroków w sprawach frankowych. Aż 9320 z nich, czyli 97,1 proc., było korzystnych dla kredytobiorców. Tylko 256 (2,7 proc.) było korzystnych dla banków, a w 20 sprawach (0,2 proc.) doszło do uchylenia wyroku przez sąd drugiej instancji instancji i przekazania go do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji.

W ubiegłym roku widać było ogromny wzrost liczby wyroków - dla porównania w 2021 roku według danych, do których dotarła firma Votum Robin Lawyers, w sprawach frankowych było 2780 decyzji sądów. Już wtedy jednak klienci w miażdżącej większości wygrywali z bankami. Korzystnie dla kredytobiorców zakończyło się 2646 spraw, czyli 95 proc. ogółu.

- Wzrost odsetka spraw wygranych z 95 proc. do 97 proc. jest najlepszym dowodem na to, że kredytobiorcy decydujący się na wytoczenie sprawy przeciwko bankowi wygrywają swoje sprawy. Linia orzeczenia sądów powszechnych zdaje się być ugruntowana - komentuje w rozmowie z PAP Biznes radca prawny Wojciech Bochenek z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych.

Sądy unieważniają umowy

- Dominującym rozstrzygnięciem pozostaje stwierdzenie nieważności umowy kredytowej, które całkowicie uwalnia kredytobiorcę od nieuczciwej umowy, pozwalając jednocześnie na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej - dodaje.

W 2022 roku spośród 9320 korzystnych dla frankowiczów wyroków, sądy w 9021 sprawach (97 proc.) opowiedziały się za stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej. Natomiast w 294 (3 proc.) wyrokach sądy zdecydowały się na utrzymanie umowy w mocy z pominięciem nieuczciwych warunków umownych w zakresie klauzuli przeliczeniowej (tzw. odfrankowienie).

W danych Votum widać wyraźny wzrost liczby wyroków drugiej instancji, których w 2022 r zapadło 1561. Kredytobiorcy wygrali prawomocnie swoje sprawy w 1538 przypadkach, co stanowi 98,5 proc. rozstrzygnięć. Dla porównania - w 2021 roku na rynku zapadły 390 wyroki, z czego kredytobiorcy wygrali 382 sprawy (98 proc.).

Banki się układają

Z danych, nadesłanych przez instytucje finansowe w odpowiedzi na pytania PAP, wynika też, że liczba ugód, jakie banki zawierają z posiadaczami kredytów frankowych, szybko rośnie. Jak informował na początku lutego mBank, na koniec stycznia zawarł 3 tys. ugód. Tymczasem pod koniec 2022 r. bank informował, że zawarł ponad 1880 ugód. Także według informacji przesłanej przez PKO BP widać wzrost liczby zawartych ugód.

"Od początku uruchomienia programu zawarliśmy ponad 20,8 tys. ugód z kredytobiorcami. 73 proc. spraw, które trafiają do Sądu Polubownego przy KNF zakończyło się podpisaniem ugody. Obecnie prowadzimy ok. 12 tys. procedur ugodowych" – podał PKO BP. Tymczasem pod koniec grudnia bank informował, że zawarł ponad 18 tys. ugód. To oznacza, że wysokie stopy procentowe NBP nie przeszkadzają w zawieraniu ugód przez klientów.

Kolejnym bankiem, który prowadzi na szeroką skalę program zawierania ugód z frankowiczami, jest Bank Millennium. Bank nie podał informacji o liczbie ugód zawartych w tym roku, jednak z zaprezentowanych danych wynika, że w samym IV kw. zawarł ponad 1,3 tys. ugód a w całym roku było to ponad 7,94 tys. porozumień z klientami (w całym 2021 r. było to prawie 8,45 tys. ugód). "W wyniku tych negocjacji oraz innych naturalnych czynników, w 2022 roku liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się o niemal 9 600 do 38 011, co stanowi porównywalny rezultat do tego w roku 2021 (10 300)" – podał Bank Millennium.

