Banki układają się z frankowiczami. Lawinowo przybywa ugód

Kolejne banki się układają

"Od początku uruchomienia programu zawarliśmy ponad 20,8 tys. ugód z kredytobiorcami. 73 proc. spraw, które trafiają do Sądu Polubownego przy KNF zakończyło się podpisaniem ugody. Obecnie prowadzimy ok. 12 tys. procedur ugodowych" – podał PKO BP.

Tymczasem pod koniec grudnia bank informował, że zawarł ponad 18 tys. ugód. To oznacza, że wysokie stopy procentowe NBP nie przeszkadzają w zawieraniu ugód przez klientów.

Szeroki program ugód

Kolejnym bankiem, który prowadzi na szeroką skalę program zawierania ugód z frankowiczami, jest Bank Millennium. Bank nie podał informacji o liczbie ugód zawartych w tym roku, jednak z zaprezentowanych danych wynika, że w samym IV kw. zawarł ponad 1,3 tys. ugód a w całym roku było to ponad 7,94 tys. porozumień z klientami (w całym 2021 r. było to prawie 8,45 tys. ugód ).

"W wyniku tych negocjacji oraz innych naturalnych czynników, w 2022 roku liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się o niemal 9 600 do 38 011, co stanowi porównywalny rezultat do tego w roku 2021 (10 300)" – podał Bank Millennium.