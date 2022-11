Bankowcy przegrali dotąd wszystkie bitwy. Frankowicze górą

Elik 24 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Jesli wyrok byłby pomyślny dla banków byłoby to pogwałcenie prawa, kazdego prawa, ze mozna oszukiwać i na tym zarabiać. Czy o to nam chodzi w Państwie Prawa w Unii Europejskiej, gdzie człowiek nic nie znaczy, tylko jest dojony jak krowa.postanowienie sądu o WIBOR pokazuje na racie 5000 zysku dla banku - pytam sie za co??????????????????????!?! Kto mi odpowie - za co!!!!!!!!!! Czy za czasów Komuny to było ????????? Pazerność banków nie ma granic, bo musza sie prezesi nachapać bo nie wiadomo jak długo stołek bedą grzać. A wiec czekamy co zwycięży Prawo i zachłanność