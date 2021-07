Bitcoin. Nowe niemieckie prawo może przynieść miliardowe inwestycje w kryptowaluty

Ethereum również doświadczył zmienności, ale z wyraźniejszym kursem wzrostowym w trakcie ostatnich siedmiu dni. Rozpoczął tydzień z wartością około 1 800 dolarów, nadal dużo poniżej niedawnych szczytów w maju, które osiągały wartość powyżej 4 000 dolarów. Aktualnie ETH powrócił do wartości powyżej 2 200 dolarów, co zapowiada dobry tydzień dla tej kryptowaluty.

JP Morgan oszacował, że staking generuje teraz ok. 9 miliardów dolarów rocznie dla przemysłu kryptowalut. Jednakże przejście do Ethereum 2.0 oraz na proof-of-stake spowoduje początkowy wzrost wypłat stakingowych do 20 miliardów dolarów po uruchomieniu, by dotrzeć do 40 miliardów dolarów przed 2025 rokiem.