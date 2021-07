Bitcoin. Płatności kryptowalutowe Visy przekroczyły miliard dolarów

Wartość Ethereum drastycznie spadła w środku tygodnia. Duży spadek odnotowano w środę, kiedy to jego wartość spadła z 2 350 dolarów, a dziś waha się tuż powyżej 2 150 dolarów.

Bitcoin podobnie odnotował spadek w trakcie tygodnia, ale od tego czasu zdążył odrobić część strat. Największa kryptowaluta na świecie wzrosła do wartości sięgającej 34 802 dolarów, ale nie zdołała przekroczyć granicy 35 000 dolarów. W środę jej wartość spadła do 32 406 dolarów, ale powróciła teraz do okolic 34 000 dolarów.