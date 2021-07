Raport o inflacji. NBP podał prognozy wzrostu cen

"Inflacja ma rosnąć szybciej od wcześniejszych oczekiwań (bo gospodarka jest mocniejsza), a szanse na to, że inflacja przekroczy 3,5 proc. na koniec horyzontu prognozy to 50 proc.” – zwracają uwagę ekonomiści Pekao.

Jednym z celów Narodowego Banku Polskiego jest dbanie o to, aby nie dopuścić do nadmiernego zrostu cen. Dlatego NBP prowadzi politykę pieniężną w oparciu o tzw. cel inflacyjny, który wynosi 2.,5 proc. z możliwością odchyleń o 1 pkt. proc. w górę lub w dół. Inflacja nie powinna być zatem wyższa niż 3,5 proc.

"Przyczynia się ona do podniesienia cen towarów trudno dostępnych z powodu obowiązujących wcześniej restrykcji, w tym materiałów do wyposażenia mieszkania, odzieży i obuwia. Podobny mechanizm obserwujemy w zakresie usług, których świadczenie było do tej pory mocno ograniczone, jak turystyki zorganizowanej czy transportu lotniczego" - czytamy w raporcie o inflacji.