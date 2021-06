Bitcoin podnosił się po krachu. Na drodze stanął Elon Musk

Co tak zaniepokoiło inwestorów i wywołało tąpnięcie kursu? Krótki tweet z emoji złamanego serca oraz hashtagiem #Bitcoin.

Do niedawna Elon Musk był głównym promotorem kryptowalut. Twórca m.in. samochodów elektrycznych marki Tesla kilka miesięcy temu poinformował w swoich social mediach, że Tesla zainwestowała 1,5 mld dolarów w bitcoiny, a później ogłosił, że za tę kryptowalutę będzie można kupować samochody. To wywindowało kurs bitcoina do rekordowych poziomów.