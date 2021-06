Kursy walut. Mocniejszy dolar, słabszy złoty

Jeżeli dzisiejsze dane nie przyniosą wyraźnie pozytywnej niespodzianki, to dolar może powrócić do spadków, co byłoby korzystne dla złotego i innych walut rozgrywanych w oparciu o motyw zacieśnienia polityki monetarnej przez lokalny bank centralny.

Z punktu widzenia analizy technicznej, kurs złotego wobec euro realizuje ruch powrotny do 4,4687 (naruszony dołek z 10 lutego), a złotego wobec dolara ma wyraźny opór przy 3,6959 (szczyt z 28 maja). W sytuacji powrotu do umocnienia złotego przestrzeń do tego ruchu jest mocno ograniczona, co może być szczególnie widoczne w pierwszych dniach przyszłego tygodnia.