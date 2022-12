"Bizancjum" w państwowej fundacji obracającej miliardami złotych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji od 29 lat zarządza programami wymian młodzieżowych, takimi jak Comenius, eTwinning, Leonardo da Vinci i sztandarowym Erasmus+. Suma jej aktywów to 2,5 mld zł. "To przede wszystkim pieniądze unijne, MEN daje jedynie 11 mln zł" - czytamy. Ma również otrzymać prawie 1,8 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy, m.in. na branżowe centra umiejętności.

"GW", powołując się na swoich informatorów, pisze, że są wątpliwości do transparentności polityki finansowej, a "część pieniędzy nie jest szczegółowo audytowana. To budżet operacyjny - na obsługę programów i całej FRSE. Wynosi rocznie około 95 mln zł". Rozmówcy dziennika mówią o "bizancjum" i wydawaniu "gigantycznych kwot na imprezy" i "oszczędzaniu na pracownikach".

FRSE. Kto stoi na czele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji?

Dyrektorem generalnym FRSE jest dr hab. Paweł Poszytek, do 2010 r. radny PiS w powiecie garwolińskim. "Dostaje około 28 tys. zł, wicedyrektor kilka tysięcy mniej. Na rękę" - dodaje "Wyborcza". I porównuje te wynagrodzenia z kwotą, jaką co miesiąc otrzymuje minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, czyli około 11 tys. zł. "Ale nie wszyscy mają wysokie pensje: szeregowi pracownicy zarabiają 4-5 tys. zł. Ostatnio otrzymali zaledwie 6 proc. dodatku inflacyjnego" - napisano.

Transfery między fundacją i prywatną spółką

Mają odbyć się w 2023 r. w Gdańsku. - Niecały zarząd FRSE wie, co się z tymi pieniędzmi będzie działo, jak już trafią do spółki - mówi informator. Źródło "Wyborczej" uważa, że "tylko rada nadzorcza i zarząd spółki będą mogły kontrolować gospodarność i celowość pieniędzy publicznych".

Jak pisze gazeta, w ub.r. FRSE wypłaciło SkillsPoland 1,7 mln zł. Pieniądze były potrzebne na zorganizowanie eliminacji do EuroSkills. "Okazało się, że organizacja eliminacji kosztowała jednak 800 tys. zł. Na co wydano pozstałe pieniądze?" - pyta retorycznie dziennik. Część funduszy trafiła na poczet przyszłych zawodów, a 300 tys. zł to "pozostałe koszty rodzajowe".

"Wyborcza" pisze o wątpliwościach dotyczących unii personalnej fundacji i spółki, a także delegacji dyrektora generalnego FRSE. Jest ich "nawet dwadzieścia w roku", a to "dyrektor sam je sobie podpisuje, sam jedzie i sam opłaca". Część z nich pokrywa się z publikacjami potrzebnymi do habilitacji, a koszty każdego z tych wyjazdów sięgnęły 15-20 tys. zł.

Dyrektor generalny FRSE odpowiada na zarzuty

Poszytek przekonuje, że habilitacja "dotyczy tylko i wyłącznie programu Erasmus+, więc krytyka jest bezzasadna". Uważa też, że ma za zadanie promować go również na polu naukowym. Zastrzeżeń do wyjazdów szefa FRSE nie ma też wiceminister Machałek, ani do tego, że sam zatwierdza swoje wyjazdy. Jak czytamy w jej tłumaczeniu, od 2006 r. dyrektor fundacji posiada uprawnienia do akceptowania delegacji i urlopów całego zarządu.