Boimy się niskich emerytur. Połowa Polaków chce dłużej pracować, byle uniknąć biedy

Okazuje się, że to nie prawda, że Polacy chcą jak najszybciej przejść na emeryturę. Świadomość, że oznacza to spadek jakości życia, powoduje, że są gotowi pracować dłużej. Ponad połowa Polaków (54 proc.) wolałaby dalej pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego, żeby mieć wyższą emeryturę – wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna.

Z kolei 46 proc. chciałoby przejść na emeryturę zaraz, gdy tylko będzie to możliwe, nawet kosztem mniejszych świadczeń emerytalnych.

Najwięcej deklaracji dłużej pracy złożyły osoby, które dziś mają 25-34 lata. Serwis konkluduje, że może to świadczyć o tym, że mają świadomość, że każdy dodatkowy rok pracy to wyższe świadczenie. Z drugiej strony – może wysokie wskazania nieprzypadkowo padły w tej grupie wiekowej. Wszak są to osoby, które jeszcze "nie zmęczyły się" pracą, a perspektywa ukończenia przez nie 60. czy 65. Roku życia jest bardzo odległa.