Drastycznie niskie emerytury. Te grupy będą musiały przeżyć za 30 proc. pensji

Polacy mają wysokie oczekiwania co do swojej emerytury, a będą musieli przeżyć za zaledwie 25-30 proc. wcześniejszej pensji. Najgorsza będzie sytuacja osób, które płacą niskie składki i tych, którzy nie spełnią warunków do otrzymania najniższej emerytury.

