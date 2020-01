Brexit na ostatniej prostej. Funt zyskuje na wartości

We wzrostowym trendzie funt jest od ponad dwóch tygodni, ale patrząc szerzej, można powiedzieć, że z drobnymi korektami rośnie od sierpnia. Widać, że inwestorzy pogodzili się z brexitem, a na dodatek liczą, że proces uzgadniania różnych kwestii formalnych z tym związanych powinien przebiegać spokojniej. Pozwala na to większość, jaka wyklarowała się po przedterminowych wyborach na Wyspach.

- Z funta zdejmuje to premię za ryzyko, która blokowała go w ostatnich tygodniach. Pozostało jeszcze sporo do usunięcia z wyceny z tytułu zeszłorocznej kulminacji strachu o bezumowny brexit i powrót siły funta powinien być długotrwały. Nie będzie to jednak prosta droga - ostrzega Konrad Białas, analityk Domu Maklerskiego TMS.